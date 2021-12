Número de vítimas da Covid-19 na Índia pode ser de 5 a 10 vezes maior

O número de mortes por Covid-19 na Índia pode ser significativamente maior do que o divulgado pelo governo do país. É o que aponta uma série de estudos realizados por epidemiologistas.

Oficialmente, 287.713 pessoas morreram e 29,8 milhões foram infectadas pelo coronavírus na Índia até este domingo, 20, no entanto há pesquisas mostrando que o país já passou das 300 mil mortes.

O relato inicial de subnotificação no número de mortes foi em Gurajat, estado de origem do primeiro-ministro do país, Nerandra Modi.

A pandemia atingiu o país de forma violenta com a variante B.1.617, com capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. No entanto, de acordo com a agência de pesquisas C-Voter, apenas 77% do total de mortes no país são registradas e apenas 22% delas são certificadas por médicos, o que impede que autoridades certifiquem os números exatos.

