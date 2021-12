Número de pessoas mortas por inundações na Geórgia sobe para 12

Sobe para 12 o número de pessoas que morreram após fortes enchentes em Tbilisi, capital da Geórgia, e outras 10 estão desaparecidas. As inundações atingiram também o zoológico da capital e destruiu os locais de habitações dos animais, o que levou tigres, leões, hipopótamos, ursos, lobos e outros animais a escaparam do zoológico. As autoridades alertaram os moradores da região a ficarem dentro de casa e saírem apenas em caso de emergência.

Um hipopótamo escapou, mas foi encurralado em uma das principais praças da cidade. Em seguida, foi alvo de uma arma com tranquilizante, disse o zoológico. Alguns outros animais também foram apreendidos, mas ainda não foi divulgado quantos estão soltos.

De acordo com o zoológico, uma das pessoas que morreram por causa das inundações foi o tratador, Guliko Chitadze, que perdeu um braço em um ataque de um tigre no mês passado.

As fortes chuvas e os ventos atingiram Tbilisi durante a noite e danificou dezenas de casas.



