Número de mortos sobe a 343 e ainda há buscas por sobreviventes no México

O governo federal do México anunciou que o número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,1 de 19 de setembro atingiu 343 no centro do país. O balanço anterior era de 338 vítimas.

O coordenador nacional da Defesa Civil, Luis Felipe Puente, afirmou em sua conta no Twitter que 204 mortes ocorreram na Cidade do México, 74 em Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca. O sismo ocorreu menos de duas semanas após outro terremoto, de magnitude 8,1, atingir o sul mexicano e deixar quase 100 mortos.

O terremoto mais recente derrubou 38 edifícios na capital do país. Em alguns lugares, ainda há trabalhos de busca por sobreviventes. A maioria dos escombros, porém, já foi limpa na cidade.

O presidente Enrique Peña Nieto afirmou na quarta-feira quer um balanço preliminar aponta que os estragos pelos terremoto podem atingir 38,1 bilhões de pesos mexicanos (US$ 2 bilhões). Fonte: Associated Press.

