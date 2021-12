Número de mortos por vulcão Merapi já chega a 240

O Merapi, mais volátil vulcão da Indonésia, desencadeou outra nuvem de gás abrasadora neste sábado, enquanto equipes de resgates retiravam mais corpos de uma aldeia castigada há uma semana por erupções, elevando o número de mortos para 240.



A explosão seguiu-se a uma erupção semelhante ocorrida ontem. Nenhuma nova morte foi notificada na mais recente erupção, que ocorreu dentro da área que tinha sido desocupada.



A montanha tem continuamente expelido cinzas - e, ocasionalmente, torrentes de rocha, gás e lava em erupções dramáticas - uma vez que voltou a ficar ativa no dia 26 de outubro, após anos adormecida. Mas vários dias de atividade reduzida levaram os cientistas a alertarem que o vulcão continua perigoso e que ainda estão registrando tremores em torno dele. As informações são da Associated Press.

