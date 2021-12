Número de mortos no terremoto do Nepal supera 7.500

As autoridades nepalesas intensificaram os esforços para encontrar vítimas do terremoto de 25 de abril que, segundo o balanço mais recente, deixou mais de 7.500 mortos e quase 15 mil feridos.



O governo informou que 131.500 militares e policiais participam na operação de salvamento com o apoio de mais de 100 equipes de resgate estrangeiras.



O ministério do Interior afirmou que a situação começa a ser controlada, apesar das críticas ao governo por sua incapacidade para ajudar os desabrigados nos primeiros dias após a tragédia.



"A situação no país está voltando pouco a pouco à normalidade porque as equipes de resgate chegaram a lugares cruciais, muito afetados pelo terremoto", disse à AFP o porta-voz do ministério, Laxmi Prasad Dhakal.



"Todos tentam retornar à vida normal e todo o governo está trabalhando para assegurar que a ajuda alcance as pessoas que necessitam. Estamos fazendo tudo o que é possível".



O Centro Nacional de Operações de Emergência anunciou um balanço atualizado de 7.557 mortos e 14.536 feridos. O terremoto de 7,8 graus, o mais violento em 80 anos na região, também matou mais de 100 pessoas na Índia e na China.



O governo advertiu que o balanço final pode ser muito mais grave porque as equipes de emergência apenas começaram a chegar aos locais mais remotos.

