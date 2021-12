Número de mortos em terremoto no Nepal sobe para 1400

O número de mortos no terremoto de 7,8 graus que atingiu o Nepal neste sábado, 25, subiu para 1400 de acordo com fontes do Centro Nacional de Operação de Emergência, vinculado ao Ministério do Interior.



A maior parte das vítimas está no vale central do país, onde fica a capital, Katmandu, o lugar mais afetado pelo sismo.



À medida que anoitecia nas regiões mais atingidas, milhares de pessoas foram para a rua, em frente a suas casas, se preparando para passar a noite do lado de fora com medo de novas réplicas.



O terremoto, que inicialmente foi marcado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) com intensidade de 7,5 graus na escala Richter, posteriormente foi requalificado como de 7,9 e finalmente em 7,8. O epicentro foi a cerca de 80 quilômetros de Katmandu.



Algumas ruas e vias ao redor da capital, em bairros mais antigos, sofreram mais com o impacto e a queda de edifícios.



Os hospitais da capital estão em estado de emergência, e equipes de resgate e voluntários trabalham em busca de sobreviventes.



O terremoto deixou além 34 mortos na Índia e 13 na China, países que também sentiram o tremor.

