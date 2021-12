Número de mortos em terremoto na China sobe para 186

Subiu para 186 o número de mortos no terremoto que atingiu a região sudoeste da China no sábado e os esforços para recuperação da região estão sendo redobrados, segundo informaram oficiais do governo chinês neste domingo. Mas esses esforços estão sendo atrapalhados por danos nas rodovias locais e infraestrutura, tornando difícil o acesso a vários locais dessa região montanhosa.

Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas com o terremoto, que abalou a região da província de Sichuan no sábado de manhã, enquanto outras 21 pessoas continuam desaparecidas. O terremoto afetou mais de 1,5 milhão de pessoas em toda a região, de acordo com relatos da agência de notícias Xinhua. As informações são da Dow Jones.

adblock ativo