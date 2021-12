Número de mortos em naufrágio na China sobe para 396

O número de mortos no naufrágio de um navio de cruzeiro no Rio Yangtze subiu para 396 depois que centenas de corpos foram encontrados na noite desta sexta-feira e ao longo deste sábado, 6, incluindo o de uma menina de três anos, informaram fontes oficiais chinesas.

O vice-diretor-geral do departamento de imprensa do Conselho de Informação de Estado, Hu Kaihong, disse em entrevista coletiva que 46 pessoas ainda estão desaparecidas e que as autoridades estavam aumentando seus esforços para procurar os desaparecidos, expandindo a área das buscas ao longo do Rio Yangtze.

O navio Eastern Star tinha mais de 450 pessoas a bordo, sendo muitos turistas idosos. Quatorze pessoas sobreviveram, incluindo três que foram salvas por mergulhadores após ficarem em bolsões de ar depois que o navio virou. O cruzeiro estava indo de Nanjing, capital da província de Jiangsu, para Chongqing, no sudoeste da China.

Autoridades atribuíram o naufrágio, ocorrido na última segunda-feira, a ventos fortes e repentinos, mas colocaram a polícia deteve o capitão e o engenheiro-chefe.

Parentes dos passageiros têm levantado dúvidas sobre se o navio deveria ter continuado a viagem após o início de uma tempestade, em uma área da província de Hubei, e apesar de um alerta de mau tempo no início da noite.

