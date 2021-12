Número de mortos em incêndio em edifício de Londres sobe a 17

Pelo menos 17 mortes foram confirmadas no grande incêndio que atingiu um prédio residencial no oeste de Londres. Nesta quinta-feira, 15, a Polícia Metropolitana informou também que o número de mortos deve ainda aumentar.

O incêndio começou na madrugada da quarta-feira (hora local). Há ainda 37 pessoas hospitalizadas, 17 delas em estado grave, afirmou a polícia pelo Twitter.

A comissária do Corpo de Bombeiros de Londres, Dany Cotton, disse que há um "número desconhecido" de pessoas na Grenfell Tower, mas que as equipes não esperam encontrar mais nenhum sobrevivente, de acordo com a imprensa local.

"Tragicamente, agora não esperamos achar mais ninguém com vida. A severidade e o calor do fogo significariam um milagre absoluto para qualquer um que estivesse vivo", comentou ela à rede Sky News.

