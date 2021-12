Número de mortos em desabamento na Flórida sobe para 11; desaparecidos são 150

O número de mortos no desabamento de um prédio perto de Miami subiu nesta segunda-feira, 28, para 11, enquanto prosseguiam as buscas por 150 desaparecidos, e parentes das vítimas temiam o pior, cinco dias após a tragédia.

Especialistas analisavam possíveis falhas existentes no imóvel de 12 andares do complexo Champlain Towers, que desabou na madrugada da última quinta-feira em Surfside, a cerca de 20 quilômetros do centro de Miami.

Desafiados pelo calor, socorristas da Flórida, apoiados por equipes de Israel e do México, vasculhavam os escombros dos 55 apartamentos. "Nas últimas horas, nossos homens resgataram outra vítima. No total, o número de pessoas contabilizadas é de 136, com 150 desaparecidos. O número de mortes confirmadas é, tragicamente, 11", disse em entrevista coletiva a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Cava.

O chefe dos bombeiros de Miami-Dade, Andy Alvarez, informou à rede de TV ABC que foram encontrados bolsões de ar dentro do prédio onde poderia haver sobreviventes. "Temos esperança de resgatar alguém vivo", disse.

Dois cidadãos venezuelanos estão entre os mortos confirmados. Seus corpos foram encontrados no fim de semana, informou a polícia de Miami-Dade. O casal morava na unidade 704 do prédio, informaram as filhas Daniela e Gabriela em um tuíte.

- Vinte e nove latinos -

No total, há 29 latino-americanos dos quais não se tem notícias: nove da Argentina, seis da Colômbia, seis do Paraguai, quatro da Venezuela, três do Uruguai e um do Chile. Funcionários consulares indicaram que quatro canadenses podem ter sido "afetados".

Entre os latino-americanos desaparecidos estavam Sophia López Moreira, cunhada do presidente do Paraguai, seu marido, Luis Pettengill, e três menores, além de Lady Luna Villalba, que viajou com eles como babá, segundo informações do governo paraguaio.

O advogado chileno Claudio Bonnefoy, parente da ex-presidente chilena Michelle Bachelet, também está entre os procurados. Sua filha, Pascale Bonnefoy, que viajou a Miami para acompanhar de perto os esforços de resgate, destacou o trabalho "implacável" dos socorristas, mas pediu o avanço das investigações.

“Recebemos muita solidariedade e tem sido muito bom, mas acho que o que temos que fazer é investigar as causas”, declarou à CNN.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que já declarou estado de emergência que permite ajuda federal, disse que o governo está pronto para "qualquer apoio ou assistência necessária".

- Chamadas de um telefone fixo -

Localizada em frente ao mar, a torre sul do complexo Champlain Towers desabou por volta da 01h00 (02h00 de Brasília) do dia 24 de junho. O vídeo de vigilância registrou a queda em segundos.

Uma das socorristas, Maggie Castro, do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, disse que "provavelmente as pessoas estavam na cama quando isso aconteceu", então é improvável que você encontre muitas ao mesmo tempo. "Parece lento, mas estamos avançando o mais rápido possível", assegurou à AFP.

O neto de um casal desaparecido, Arnie e Myriam Notkin, disse que sua família recebeu 16 ligações do telefone fixo de seus avós, embora tenham ouvido apenas ruídos.

"Estamos tentando entender o que está acontecendo", disse Jake Samuelson ao noticiário Local 10, sem saber se as ligações eram de seus avós ou se foram devido a uma falha mecânica. As últimas foram na sexta-feira.

Dois guindastes e cães farejadores ajudavam no trabalho de busca e resgate. As equipes cavaram uma enorme trincheira através da montanha de concreto e ferro retorcidos, disseram autoridades, apontando que todos os escombros com "valor forense" estavam sendo levados para um grande depósito para ser inspecionado. “Haverá uma investigação exaustiva e completa dos motivos que levaram a esta tragédia”, prometeu Levine Cava.

Um relatório de 2018 sobre o estado do edifício já indicava "danos estruturais significativos", bem como "rachaduras" na garagem do edifício, segundo documentos publicados na sexta-feira.

“A impermeabilização sob a borda da piscina e da via de acesso para veículos (...) ultrapassou sua vida útil e por isso deve ser totalmente removida e substituída”, destacou o especialista Frank Morabito, diretor da Morabito Consultores, solicitando reparos "dentro de um prazo razoável", sem apontar para um risco de colapso.

O edifício, construído em 1981, havia programado que os reparos começassem em breve e já havia dado início às obras da cobertura.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, disse que acomodações estão sendo procuradas para qualquer um que deseje evacuar o prédio quase idêntico à torre localizado a um quarteirão de distância, embora nenhum problema estrutural tenha sido identificado ali.

