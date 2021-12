Número de mortos em Boston sobe para três, diz polícia

As explosões ocorridas perto da linha de chegada da maratona de Boston deixaram pelo menos três pessoas mortas, segundo informações da polícia. O chefe de polícia da cidade, Ed Davis, confirmou as três baixas em uma coletiva de imprensa.

Davis disse que não havia nenhum suspeito neste momento, mas que várias pessoas estavam sendo interrogadas. O chefe da polícia também afirmou que não foram encontrados outros dispositivos. Ele declarou que houve relatos de pacotes suspeitos.

Davis informou que a investigação da polícia estava concentrada na área próxima à explosão, em vez de no percurso inteiro da maratona.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, disse que a Guarda Nacional isolou o local do incidente, e que Boston seria aberta amanhã, embora com maior segurança, incluindo revistas aleatórias. O governador pediu aos moradores locais que ficassem em estado de alerta, e também pela paciência durante este tempo.

As explosões também deixaram mais de 130 feridos, de acordo com a Associated Press. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.

