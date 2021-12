Número de mortes em ataques em Paris pode passar de 120, diz promotor de Justiça

O Promotor de Justiça de Paris, François Molins, afirmou que o número de mortes nos ataques em Paris em seis locais diferentes, incluindo dois bares e uma casa de shows, pode passar de 120.

Veja momento dos atentados em Paris

Em um discurso perto do Bataclan Concert Hall, o teatro no qual cerca de 100 pessoas foram tomadas como reféns, Molins declarou que cinco terroristas provavelmente foram mortos. O Chefe da Polícia de Paris afirmou que ainda não há certeza, mas acredita que todos os terroristas foram mortos.

Entretanto, há uma grande disparidade no número de vítimas divulgadas pelas agências. A BBC afirma que foram 100 mortos no teatro Bataclan e mais 40 vítimas em outros locais. Já a CNN afirma que, de acordo com autoridades do governo, o número de mortes chega a 153.

Molins afirmou que 18 pessoas foram mortas na Boulevard Charonne; três no Stade de France e uma na Boulevard Voltaire. Além disso, mais cinco foram mortas na Rua de la Fontaine Roy e 14 na Rua Alibert, com muitas pessoas feridas nesse local.

O Chefe da Polícia de Paris disse que os "atiradores andavam pelas ruas atirando em todos os bares".

