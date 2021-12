Número de contaminados por coronavírus passa de 100 mil no mundo todo

A epidemia do novo coronavírus contagiou mais de 100 mil pessoas no mundo, e o nervosismo que se apodera do mundo por sua propagação voltou a afetar a bolsa e o petróleo, além de causar o cancelamento de eventos, nesta sexta-feira, 6).

Mais de 100 mil pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em todo mundo, e mais de 3.400 morreram por causa da doença em 91 países - conforme balanço atualizado pela AFP com base em fontes oficiais.

A alta se deve à crise no Irã, que contabilizou 1.234 novos casos nas últimas 24 horas.

Na Itália, as autoridades registraram outros 49 mortos nas últimas 24 horas, com um total de 197 mortos desde que a doença chegou ao país.

O Vaticano informou sobre o seu primeiro caso e anunciou a suspensão da atenção a pacientes externos em seu pequeno centro médico, onde o contágio foi registrado.

Os grandes espaços sagrados do mundo muçulmano, desde Meca, na Arábia Saudita, aos mausoléus xiitas iranianos, apresentavam um cenário desolador durante as orações desta sexta.

