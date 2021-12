NSA espiona aplicativos de celular

Documentos secretos fornecidos pelo ex-agente norte-americano Edward Snowden sugerem que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) tem fortes aliados nos aplicativos Angry Birds e outros programas instalados em smartphones por todo o mundo.

Softwares de mapas, jogos e redes sociais - comuns em cerca de 1 bilhão de aparelhos de telefone com acesso à internet - alimentam com informações como localização, idade, sexo e outros dados pessoais os serviços de espionagem dos EUA e do Reino Unido, por meio da Sede de Comunicações do Governo (GCHQ, na sigla em inglês), de acordo com Snowden.

Os documentos foram publicados hoje pelo jornal norte-americano The New York Times, pelo diário britânico The Guardian e pela agência de notícias ProPublica.

O tamanho e a abrangência do programa de espionagem por meio de aplicativos de smartphones não foram estabelecidos pelas novas informações divulgadas por Snowden, mas os novos documentos revelados indicam que as agências de espionagem de EUA e Reino Unido entram facilmente nos aplicativos da franquia Angry Birds e no serviço de navegação Google Maps. Fonte: Associated Press.

