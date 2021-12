Novo World Trade Center é inaugurado em Nova York

Treze anos após o atentado terrorista do 11 de setembro, o World Trade Center reabriu suas portas nesta segunda-feira, em um marco emocional para os cidadãos de Nova York e os Estados Unidos como um todo. O One World Trade Center, como foi batizado o edifício de US$ 3,9 bilhões, tem 104 andares e domina o horizonte de Manhattan com seus 541 metros de altura.

O prédio é o centro de uma área de mais de 64 mil metros quadrados onde as antigas torres gêmeas ficavam. No local, mais de 2,7 mil pessoas morreram no dia fatídico, debaixo de escombros e fumaça.

"O horizonte da cidade de Nova York está inteiro mais uma vez, com o One World Trade Center tomando seu lugar em Lower Manhattan", disse Patrick Foye, diretor executivo da autoridade portuária de Nova York e Nova Jérsey, que é dona do edifício e do terreno. Segundo Foye, o novo World Trade Center tem "novos padrões de design, construção, prestígio e sustentabilidade" e sua inauguração marca um novo período de prosperidade no bairro.

A Condé Nast, uma gigante da mídia, começará a se instalar no prédio nesta segunda-feira. Segundo o CEO da companhia, Chuck Townsend, apenas 170 dos 3,4 mil funcionários da empresa irão trabalhar no local no primeiro dia, mas outros três mil devem se mudar até o início de 2015.

O edifício alugará salas em 60% da sua capacidade, com outros 7,4 mil metros quadrados disponíveis para a empresa de publicidade Kids Creatiuve, para a operadora de estádios Legends Hospitality, o grupo BMB e o Servcorp, que provê escritórios.

O governo norte-americano ficará com 25 mil metros quadrados do edifício, enquanto o China Center, uma empresa para transações culturais e financeiras com o país asiático, terá 18 mil metros quadrados.

