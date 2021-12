Novo presidente do Egito toma posse no próximo domingo

O presidente eleito do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, tomará posse no próximo domingo, 8, no Supremo Tribunal egípcio, anunciou nesta quarta-feira, 4, o vice-presidente do tribunal, Maher Sami.

Em declarações à agência estatal de notícias Mena, Sami acrescentou que 102 personalidades irão assistir a posse de al-Sisi. Estarão presentes o sheik da instituição sunita Al Azhar, Ahmed al Tayeb; o chefe da Igreja Ortodoxa, Teodoro II; o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al Arabi; e o presidente da comissão constitucional, Amro Musa.

O presidente eleito tomará posse por volta das 10h30 (horário local) perante os membros do Conselho Geral do Supremo Tribunal, constituído por 12 juízes e o chefe do Conselho da Magistratura da Corte. Em seguida, será celebrada uma cerimônia no Palácio Itihadiya, para a qual foram convidados vários monarcas e chefes de Estado.

Abdel Fattah al-Sisi foi nomeado oficialmente ontem (3) o vencedor das eleições presidenciais no país, que ocorreram entre os dias 26 e 28 de maio. Ele venceu com 96,91% dos votos, contra 3,09% do seu rival, Hamdin Sabahi. Mais de 46% do eleitorado participou do pleito.

O ex-chefe do Exército será presidente do Egito durante os próximos quatro anos e poderá ser reeleito para um segundo mandato, segundo a Constituição aprovada em janeiro deste ano. A nomeação de um novo presidente faz parte do roteiro desenhado pelo Exército depois do golpe de Estado que destituiu em julho de 2013 o então presidente Mohamed Mursi.

Após a posse do novo presidente, só faltará a realização de eleições legislativas para a constituição do Parlamento, previstas para este ano, segundo o roteiro do Exército.

