Nova York fica paralisada por nevasca histórica

A cidade de Nova York está paralisada desde a noite de segunda-feira (26) por uma tempestade de neve que se estende pelo nordeste do país e que forçou as pessoas a permanecerem dentro de casa até o fim do temporal.

Desde as 23h locais de segunda (2h de Brasília desta terça-feira), o trânsito normal nas ruas da cidade foi interditado por determinação do prefeito, Bill de Blasio. Apenas está permitida a circulação de veículos de emergência.

O metrô da cidade, que normalmente funciona 24 horas por dia e transporta diariamente cerca de 6 milhões de passageiros, também ficou suspenso a partir desse mesmo horário, assim como outros meios do transporte público, o que impede que os nova-iorquinos se desloquem pela cidade, a não ser que seja a pé.

As aulas também estão suspensas, até segunda ordem, na cidade de Nova York e em outras localidades da região mais atingida pelo temporal. As medidas são tão drásticas que afetam até às bicicletas para entrega de comida, muito populares em Manhattan.

"Esta será, provavelmente, uma das maiores tempestades de neve na cidade de Nova York", advertiu ontem à noite o prefeito De Blasio.

No total, a tempestade de neve afeta localidades que somam juntas cerca de 29 milhões de habitantes, incluída a cidade Nova York, a mais populosa do país. Em sete estados da região, de Nova Jersey até o Maine, na fronteira com o Canadá, foram declarados estados de emergência, totais ou regionais, que incluem, além de Nova York, outras cidades importantes, como Boston.

Na capital do estado de Massachusetts, segundo a determinação das autoridades, também está proibida a circulação de veículos nas ruas desde a noite de ontem, assim como em todo o estado de Connecticut e em vários condados do estado de Nova York.

A força da tempestade de neve começou a ser sentida no fim da noite de segunda-feira e acredita-se que a mesma poderá se prolongar até às 10h locais desta terça-feira (14h de Brasília), segundo as previsões meteorológicas.

Haverá ventos de até 40 km/h, com rajadas superiores aos 100 km/h, o que dará uma sensação de frio muito superior à temperatura real, que era de cerca de de -3 graus centígrados em Nova York no fim da noite de ontem. A previsão é que o acúmulo de neve nas ruas da cidade chegue a cerca de 50 centímetros.

Desde ontem, os voos de toda a região começaram a ser cancelados, incluindo os do aeroporto mais importante da área, o JFK, de Nova York, e o de Newark, no estado vizinho de Nova Jersey.

De acordo com a imprensa local, estima-se que entre ontem e hoje serão cancelados cerca de 6,7 mil voos que deveriam chegar ou sair dos terminais aéreos do nordeste dos Estados Unidos.

A tempestade também provocou o adiamento de dois jogos da liga profissional de basquete do país, a NBA, que foram reprogramados. O New York Knicks enfrentaria o Sacramento Kings no Madison Square Garden, enquanto o Brooklyn Nets receberia o Portland Trail Blazers no Barclays Center.

A paralisação de muitas atividades da cidade afetou até a sede das Nações Unidas, que suspendeu reuniões e atos que estavam programados desde a tarde de segunda-feira, incluindo um para lembrar o Holocausto judeu que estava programado para hoje.

No entanto, não está previsto que as operações de Wall Street sejam interrompidas e o pregão da Bolsa de Valores de Nova York deverá funcionar normalmente.

adblock ativo