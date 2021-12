Nova Iorque planeja reforço na segurança para eleições presidenciais

O Departamento de Polícia de Nova Iorque irá reforçar a segurança da cidade amanhã, dia da eleição presidencial no país, em meio a tensões políticas e ameaças de ataques terroristas. Segundo a polícia nova-iorquina, a operação pode ser comparada com a véspera do Ano Novo e com a visita do papa Francisco em setembro de 2015.

O prefeito da cidade, Bill de Blasio, e o comissário da polícia de NY, James O'Neill, afirmaram que mais de 5 mil policiais serão designados na próxima terça-feira para proteger o centro de Manhattan, onde a candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, e o republicano Donald Trump passarão a noite eleitoral. A política também estará presente nos locais de votação espalhados na cidade.

"Eles irão ver um monte de policiais, um monte de uniformes e um monte de carros oficiais", disse O'Neill.

Na semana passada, o FBI e a polícia de NY disseram que receberam a informação da possibilidade de atos terroristas promovidos pela Al Qaeda no dia das eleições presidenciais no país. Nova Iorque, Texas e Virgínia foram mencionados como potenciais alvos. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.

