Nova boneca tem estrias, espinhas, celulite e até hematomas

Foi lançada nos Estados Unidos a boneca Lammily. Em vez de ser uma espécie de Barbie, com corpo esbelto que apenas algumas raras mulheres conseguem ter, o brinquedo possui as medidas média das jovens americanas de 19 anos. A boneca também tem estrias, espinhas, celulites e hematomas, que vêm em forma de adesivos e podem ser colocadas em qualquer parte do corpo.

Lammily foi criada por Nickolay Lamm, que duvidou conseguir arrecadar dinheiro suficiente para fabricar a boneca. Segundo a revista Marie Claire, Ele esperava conseguir US$ 95 mil e, ao fim de oito meses, já havia levantado US$ 501.384.

A boneca está à venda no site Lammily.com

