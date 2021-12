Notre Dame: fogo teria começado na base da torre

Um incêndio atingiu a Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, na França, na tarde de segunda-feira, 15, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade. Ainda de acordo com fontes dos bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de renovação que estavam feitos no edifício, que data de 1163. A polícia de Paris, no entanto, diz que é cedo para identificar as causas do incêndio e assegura que ainda não há registro de vítimas das chamas.

A catedral passa por um processo de restauração em sua torre estimado em US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 milhões). O fogo teria começado na base da torre, de onde podem ser vistas chamas e fumaça preta. As chamas se projetam, além de seus dois sinos torres, segundo testemunhas.

A prefeitura de Paris isolou o local e está montando um grande efetivo para combater as chamas. A catedral é um dos principais pontos turísticos da cidade. As chamas atingem principalmente a nave principal da catedral gótica. Incrédulos, pedestres pararam ao longo do Rio Sena, que margeia a catedral, para assistir ao incêndio.

"Um terrível incêndio está em curso na Catedral de Notre Dame. Os bombeiros estão combatendo as chamas", disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em sua conta no Twitter. "Estamos em contato com a Diocese de Paris e peço que a população respeite o perímetro de segurança."

O presidente francês, Emmanuel Macron, cancelou um discurso que faria nesta tarde sobre a crise dos "coletes amarelos" - manifestantes contrários a seu governo que há meses tomam as ruas do país em protestos - em virtude do incidente.

Repercussão do incêndio da catedral gótica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um dos primeiros líderes mundiais a comentar o incêndio na histórica igreja parisiense. "Horrível de ver", disse o republicano, que recomendou que os bombeiros usem aviões para combater as chamas. (Com agências internacionais)

