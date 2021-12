"Nos vemos em três dias (no Rio) ", diz papa no Twitter

O papa Francisco enviou nesta sexta-feira, 19, uma mensagem por intermédio da sua conta na rede social Twitter (@pontifex) lembrando que faltam apenas três dias para ele chegar ao Brasil. Francisco desembarca no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na segunda-feira (22). Ele fica no país até o dia 29. Na mensagem, o papa dá boas vindas aos que já estão no Rio.

"Jovens amigos, tantos de vocês já chegaram ao Rio e muitos outros estão chegando nestas horas. Nos vemos dentro de três dias", disse Francisco, na sua conta no Twitter. "Neste Ano da Fé [lema da JMJ], não esqueçamos da fé que nos guarda e devemos compartilhá-la. Todo cristão tem de ser um apóstolo". Em seguida, o papa acrescenta que: "Na vida cristã, são essenciais a oração, a humildade e o amor a todos. Esse é o caminho".

O antecessor de Francisco, papa Bento XVI foi o primeiro pontífice a ter conta no Twitter. Ele enviou sua primeira mensagem em 12 de dezembro de 2012. Há mensagens em nove idiomas espanhol, inglês, português, italiano, francês, alemão, latim, polonês e árabe.

