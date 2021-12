Nono jovem é resgatado de caverna na Tailândia em terceiro dia de operação

Mais um jovem foi resgatado da caverna na Tailândia nesta terça-feira, 10. Ele é o nono adolescente que já conseguiu deixar o local onde o grupo estava preso desde o dia 23 de junho.

A expectativa é que, até o final do dia, os outros três meninos e o professor do time de futebol sejam retirados da gruta, onde permanecem à espera do resgate.

Os primeiros oito adolescentes resgatados permanecem internados no hospital de Chiang Rai, onde passam por avaliação.

A operação de salvamento começou no domingo, 8, e realiza nesta terça sua terceira missão de resgate.

