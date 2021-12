No Twitter, papa Francisco diz que servirá aos mais pobres

Após celebrar a missa inaugural de seu pontificado nesta terça-feira, 19, o papa Francisco postou duas mensagens em sua conta no Twitter (@Pontifex), nas quais disse que servirá aos pobres e pediu mais amor.

"O verdadeiro poder é o serviço. O papa tem que servir a todos, especialmente os mais pobres, mais débeis e menores", escreveu em um dos posts.

No segundo post no Twitter, o papa Francisco disse que é preciso se preocupar com o próximo e ter uma vida com amor. "Acolhamos Cristo em nossa vida, nos ocupemos uns dos outros e respeitemos a criação com amor".

No último dia 17, o papa Francisco escreveu sua primeira mensagem e pediu que os fiéis orem por ele. "Queridos amigos, lhe dou as graças de coração e peço que sigam rezando por mim. Papa Francisco".

O novo papa eleito não fez uma nova conta no Twitter e segue utilizando a que Bento XVI abriu em dezembro.

Após a renúncia do papa Bento XVI em 28 de fevereiro, a conta ficou desativada e foi reiniciada em 13 de março, poucos minutos depois que o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito pontífice. "Habemus Papam Franciscum".

