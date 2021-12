Nigéria passa em segredo lei que proíbe casamento gay

O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, promulgou em segredo uma lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e criminaliza grupos e associações de defesa dos direitos dos homossexuais, com penas que podem chegar a 14 anos de reclusão. O texto também proíbe o funcionamento de boates gays e pune seus frequentadores.

A lei foi promulgada pelo presidente nigeriano no dia 7, mas a informação veio à tona apenas nesta segunda-feira, depois que a Associated Press teve acesso a uma cópia do texto. A lei foi aprovada pelo Parlamento nigeriano em 17 de dezembro, mas também não houve anúncio público.

Ainda não se sabe o motivo pelo qual o projeto de lei tramitou pelo Parlamento e foi promulgado pelo presidente em meio a tanto segredo.

"Uma pessoa que registre, opere ou participe de boates, associações ou organizações gays e direta ou indiretamente faça demonstração pública de relacionamento amoroso do mesmo sexo na Nigéria comete crime sujeito a condenação de dez anos de prisão", segundo o texto da lei. Fonte: Associated Press.

adblock ativo