Nicolás Maduro estreia conta no Twitter

O presidente interino da Venezuela e candidato governista, Nicolás Maduro, estreou neste domingo, 17, sua conta na rede social Twitter com várias mensagens aos seus mais de 80.000 seguidores, nas quais reiterou seu compromisso com o falecido presidente Hugo Chávez, que explorou ao máximo este meio de comunicação.

"Eu, Nicolás Maduro, filho de Chávez, cumprirei meu juramento a ti, Comandante Supremo. Coloco todo o meu esforço para consolidar o Socialismo!", afirma a mensagem publicada pelo usuário @NicolasMaduro.

O presidente interino, que assumiu o cargo após a morte de Chávez, no dia 5 de março, escreveu em outro twitte que está "cumprindo o chamado do Comandante Supremo, assumindo seu compromisso, que cumpriremos juntos". "Todos juntos somos Chávez", acrescentou.

Maduro iniciou sua jornada por esta rede social com um "Hoje temos Pátria. Viva Bolívar! Viva Chávez!", e rapidamente a hashtag "Madurobienvenidoaltwitter" se popularizou entre os internautas da Venezuela.

"@NicolasMaduro use esta ferramenta, Camarada, como fez o nosso Comandante, permaneça em contato com o Povo!", escreveu @ChavistasFF1x1.

Mais crítica, @karlavmurray afirmou: "nós o convidamos a fazer sua própria política!".

Maduro, que chega com atraso à rede social, utilizada por vários membros do alto escalão do governo e da oposição, também terá contas na rede social Facebook, no canal de vídeos YouTube, publicará em um blog e estará presente nas "demais plataformas digitais", afirmou mais cedo o coordenador de propaganda de sua campanha eleitoral, Andrés Izarra, um ex-ministro de Comunicação de Chávez.

Os venezuelanos votarão por um novo presidente no dia 14 de abril entre Maduro e o líder opositor Henrique Capriles, derrotado por Chávez nas eleições de 7 de outubro e que também está presente no Twitter, com 2,2 milhões de seguidores em sua conta @hcapriles.

Maduro, designado por Chávez como seu sucessor, poderá testemunhar a herança deixada pelo falecido presidente no Twitter, que, com mais de quatro milhões de seguidores sob o pseudônimo @chavezcandanga, se converteu no segundo chefe de Estado mais popular da rede social, atrás apenas do líder americano Barack Obama, com mais de 27 milhões de seguidores.

Com suas palavras mordazes e diretas, o presidente, que governou desde 1999, converteu a rede social em um meio primordial para se comunicar com os venezuelanos, e a utilizou inclusive para denunciar decisões de governo, como o aumento do salário mínimo ou nomeações de ministros, em textos de 140 caracteres.

Cerca de 43% dos 29 milhões de habitantes da Venezuela têm acesso à internet, segundo números oficiais.

Chávez faleceu aos 58 anos após lutar contra um câncer detectado em junho de 2011, depois de se submeter a quatro operações em Havana.

