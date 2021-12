Neve no Reino Unido fecha escolas e prejudica transporte

Mais de 1 mil escolas permanecem nesta terça-feira, 30, fechadas na Escócia e no norte da Inglaterra por causa das fortes nevadas ocorridas desde segunda-feira, que causaram problemas de transporte e o fechamento temporário do aeroporto escocês de Edimburgo.

As principais Prefeituras da Escócia informaram que os colégios permanecerão fechados nesta terça-feira, enquanto várias estradas, entre estas a que liga as cidades escocesas de Perth e Dunblane, estão bloqueadas pela neve. O aeroporto de Edimburgo voltou a operar nesta terça após o fechamento temporário de segunda-feira, embora alguns voos tenham sido transferidos para esta quarta-feira. Atrasos foram registrados em Newcastle, nordeste da Inglaterra, uma das regiões mais afetadas pelo intenso frio que atinge o Reino Unido desde domingo à noite. As linhas férreas da Escócia, especialmente as que unem as cidades de Glasgow e Edimburgo, foram afetadas. Em Inverness, norte da Escócia, as temperaturas chegaram a cair nesta manhã 13 graus negativos.

adblock ativo