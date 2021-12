Neve bloqueia milhares de passageiros nos aeroportos da Europa

O temporal de neve que atinge grande parte da Europa mantém milhares de passageiros bloqueados nos aeroportos, enquanto o gelo segue complicando também o transporte rodoviário e ferroviário no continente.

As dificuldades no aeroporto londrino de Heathrow e no alemão de Frankfurt alteram o tráfego aéreo em todo o continente.

No Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, milhares de viajantes passaram a noite como puderam se acomodar nos terminais. Para este domingo, estão previstas as decolagens de apenas quatro voos de curta distância e três de longa distância.

