Neve ainda afeta Europa e aeroportos têm restrições

O principal aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, pediu às companhias aéreas que reduzam seus voos pela metade hoje, pois enfrenta a falta de líquido anticongelante usado nos aviões. A ordem para restrição de voos ocorre após uma melhoria nos principais aeroportos de Paris, depois de dias de problemas causados pelas nevascas que prejudicaram cerca de 4 mil passageiros.



Com os estoques de glicol em baixa, as restrições tiveram de ser impostas para os voos até 13h (hora local, 10h de Brasília), dificultando a vida dos passageiros que querem passar a ceia de Natal com a família. "Nós faremos de tudo para que nossos aviões possam decolar com todo mundo", disse um funcionário da Air France, Michel Emeyriat, em entrevista ao canal de TV iTele.

