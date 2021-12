Nevascas paralisam leste e sudeste dos Estados Unidos

Uma forte nevasca paralisa o sul e o sudeste dos Estados Unidos neste sábado, 23. Sete Estados já declararam emergência, nove pessoas morreram em acidentes e partes de Washington estão cobertas com quase 60 centímetros de neve.

A falta de energia já atingiu 80 mil clientes em Nova Jersey e 8 mil clientes na Virgínia, que também relatou mais de mil acidentes de trânsito.

No início de sábado, 46 centímetros de neve já haviam caído no leste do Kentucky. Equipes de emergência distribuíam água, combustíveis e alimentos para motoristas que estão presos na rodovia Interestadual 75.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que a tempestade de inverno poderia ser uma das maiores da história do país. "As nevascas têm o potencial para afetar mais de 50 milhões de pessoas", disse Louis Uccellini, diretor do serviço de meteorologia. "A queda de neve, que deverá continuar até domingo, poderia facilmente causar mais de US$ 1 bilhão em danos."

Tennessee, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Pensilvânia, Nova Jersey e o Distrito de Columbia decretaram estado de emergência. Ainda há regiões em atenção em Arkansas, Kentucky e Nova York.

Na manhã de sábado, a capital federal, Washington, já tinha quase 60 centímetros de neve no chão. Na cidade de Nova York, o total de gelo no chão era de 30 centímetros.

O serviço de monitoramento de voos FlightAware disse que as companhias aéreas cancelaram cerca de 7,6 mil voos entre sexta-feira e sábado. Na tarde de domingo, as companhias aéreas esperam retornar à atividade normal.

Jogos de basquete e concertos universitários também foram adiados. Bibliotecas públicas e zoológico de Nova York estão fechados.

O sistema de metrô de Washington paralisou completamente suas atividades na sexta-feira à noite e vai permanecer fechado até domingo. Em Nova York, cerca de mil trabalhadores foram mobilizados para manter o metrô em movimento.

Em Washington, Baltimore e Delaware, arquidioceses lembraram aos católicos que as condições de viagem são uma desculpa legítima para faltar a missa de domingo.



