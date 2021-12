Nevasca provoca acidente com avião e mata 72 pessoas no Irã

Cerca de 72 pessoas morreram e 33 ficaram feridas neste domingo, 9, em um acidente de avião da companhia aérea Iran Air, perto da cidade de Orumiyeh, noroeste do Irã, a 700 km de Teerã, segundo um funcionário do Crescente Vermelho iraniano citado pela agência oficial Irna.

De acordo com autoridades, o avião se partiu em vários pedaços, pouco antes de pousar, mas não houve fogo ou explosão. “Ao menos 72 pessoas morreram e 33 ficaram feridas” no acidente aéreo, declarou Heydar Heydari, vice-chefe das operações de resgate do Crescente Vermelho no Irã.

“O problema para os serviços de resgate é a neve no local do acidente, de cerca de 70 cm de espessura”, acrescentou Masumi.

O avião da Iran Air, um Boeing 727, segundo a Irna, caiu perto de Orumiyeh por volta das 19h45 local (14h15 de Brasília), informou uma autoridade da província do Azerbaijão Ocidental, citada pela rede de televisão estatal em seu site.

Sanções - “O avião decolou de Teerã em direção a Orumiyeh e, devido às más condições meteorológicas, caiu perto de Orumiyeh”, acrescentou a fonte. Outra agência de notícias, Ilna, indicou que a aeronave levava 95 passageiros e 10 tripulantes.

O Irã sofreu uma série de acidentes aéreos nas últimas décadas. Sanções dos Estados Unidos contra o Irã têm impedido o país de comprar novas aeronaves ou peças sobressalentes do ocidente.

O último grande acidente aéreo no Irã foi em julho de 2009, quando um avião Tupolev da Caspian Airlines com destino a Armênia pegou fogo no ar e caiu perto da cidade de Qazvin, matando todas as 168 pessoas a bordo.

Um dos maiores acidentes aconteceu em fevereiro de 2003, quando um transportador de tropas iranianas Ilyushin-76 caiu no sudeste do Irã, matando todos os 276 soldados da Guarda Revolucionária e tripulantes.

