Neta de Morgan Freeman é morta com facadas

De acordo com o site do jornal New York Post, E'dena Hines, 33 anos, neta 'postiça' de Morgan Freeman, foi morta a facadas em uma rua de Manhattan, em Nova York, na madrugada de ontem. E'dena Hines é neta da primeira mulher do ator, Jeanette Adair Bradshaw.

Segundo a publicação, assim que a polícia chegou, encontrou o ex de E'dena ao lado do corpo gritando incoerentemente. Hines foi levada a um hospital, onde foi confirmada sua morte. "O mundo nunca vai saber o quanto ela tinha a oferecer", disse Freeman.

adblock ativo