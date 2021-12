Néstor Kirchner é internado em uma clínica de Buenos Aires

O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner foi internado na noite do último sábado, 11, em uma clínica de Buenos Aires por causa de uma afecção em suas artérias coronárias, informaram pessoas próximas ao ex-presidente citadas pela imprensa local.



Kirchner, que governou entre 2003 e 2007, é atendido na clínica Los Arcos, onde está acompanhado por sua esposa, a atual presidente, Cristina Fernández.



Os porta-vozes disseram que o ex-presidente se sentiu mal e foi levado para fazer uma revisão médica e ficou internado por causa de uma afecção similar à qual sofreu em fevereiro, quando permaneceu uma semana na mesma clínica por causa de uma obstrução em sua artéria carótida direita.

Foi dito pelas fontes que nas próximas horas haverá informação mais completa sobre o estado de saúde de Kirchner, que nos últimos dias tinha redobrado suas atividades como líder do Partido Justicialista (peronista).



Néstor Kirchner, de 60 anos, que ocupa uma cadeira de deputado desde dezembro do ano passado, é desde maio secretário-geral da União Sul-Americana de Nações (Unasul).



Como secretário-geral da Unasul interveio nas negociações para superar a ruptura de relações diplomáticas entre Colômbia e Venezuela por causa de denúncias do Governo de Bogotá sobre atividades da guerrilha colombiana em território venezuelano.



adblock ativo