Nepal encerra buscas aos desaparecidos no Monte Everest

O Nepal encerrou neste domingo, 20, as buscas aos três guias nepaleses que continuam desaparecidos depois da avalanche no Monte Everest, em que 13 colegas foram encontrados mortos, segundo fonte oficial.



Os homens que morreram pertenciam a um grupo que transportava equipamentos para expedições no Everest, que nesta altura do ano inicia a época alta de escalada.



A avalanche aconteceu na sexta-feira, 18, por volta das 6h45 (no horário local) a cerca de 5.800 metros de altitude.



Este já é considerado o acidente mais mortal da história do montanhismo moderno na mais alta montanha do mundo. Antes deste, o mais grave acidente no Monte Everest, nos Himalaia, tinha sido em 1996, quando oito pessoas morreram numa expedição.

