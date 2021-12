"Nem os republicanos veem Trump como candidato", diz Obama

Com a aproximação da última etapa das primárias para a escolha do candidato que vai representar os partidos Democrata e Republicano, nas eleições presidenciais de novembro deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um discurso bem-humorado para criticar o principal candidato da oposição Donald Trump.

"Nem mesmo os republicanos acreditam que ele é o mais provável candidato", disse Obama, em tradicional jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, que reuniu no sábado, 30 de abril, em um hotel de Washington, jornalistas, dirigentes da mídia e estrelas de Hollywood. Convidado, Trump avisou que não compareceria ao evento.

"Você tem uma sala cheia de jornalistas, celebridades, câmeras, e ele diz que não?", disse Obama. "É este jantar também simplório para o Donald?". Obama também ironizou a falta de experiência do magnata na política internacional. "Passou anos a reunir-se com líderes de todo o mundo: Miss Suécia, Miss Argentina", brincou Obama, referindo-se ao concurso Miss Universo, organizado por Trump.

"Comandante do sofá"

No tradicional jantar, Obama brincou que será "comandante do sofá" depois que deixar a presidência. "No próximo ano, outra pessoa estará neste lugar, e é difícil saber quem será ela", afirmou Obama, nem seu último discurso no tradicional jantar, em referência à candidata favorita à nomeação democrata, Hillary Clinton. "E eu passarei a comandante do sofá", disse. O jantar reuniu aproximadamente 3 mil convidados.

O mandato de Barack Obama termina em janeiro de 2017.

Manifestações

Embora esteja muito próximo de conquistar a nomeação do Partido Republicano, Donald Trump vem enfrentando manifestações públicas contrárias ao seu discurso que pede políticas mais duras contra a imigração.

Na quinta-feira, 28 de abril, em um evento na Califórnia, ele voltou a defender a construção de um muro na fronteira sul dos Estados Unidos. Segundo o candidato republicano, a construção do muro deve ser financiada pelo México. No mesmo dia, centenas de pessoas fizeram um protesto contra Trump. Vinte pessoas foram presas e um carro de polícia foi atacado. Na sexta-feira, 29 de abril, os protestos voltaram a se repetir em frente ao hotel onde o candidato se hospedava.

Neste domingo, 1º, entidades sindicais e de defesa dos direitos humanos pretendem reunir milhares de pessoas em várias cidades norte-americanas para protestar contra as políticas antiimigratórias defendidas por Trump e por melhores salários para os trabalhadores.

As principais manifestações devem ocorrer em Nova York e em Los Angeles. "Além de lutar pelos direitos dos trabalhadores, estamos lutando por nossa dignidade", disse Jorge-Mario Cabrera, porta-voz da Coalizão para os Direitos Humanos de Los Angeles.

* Com informações complementares da Agência Lusa

