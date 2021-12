O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, morreu nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2013. Líder da luta contra a segregação racial e primeiro presidente do país, Mandela tinha 95 anos e há muito lutava contra doenças decorrentes do período em que permaneceu preso.

Nelson Mandela "faleceu", declarou o presidente sul-africano Jacob Zuma em mensagem à Nação. "Nosso querido Madiba terá funerais de Estado e as bandeiras serão colocadas a meio pau a partir desta sexta-feira e até seus funerais", disse Zuma.

O ex-presidente vivia em Johannesburgo com a mulher Graça Machel, viúva de Samora Machel (1933-1986), ex-presidente moçambicano.

Mandela foi um dos artifices da luta contra o Apartheid, regime segregacionista que imperou durante décadas no seu país.

Confira o documentário Mandela: O Homem por trás da lenda, do NatGeo:

Da Redação e agências internacionais Nelson Mandela morre aos 95 anos na África no Sul

