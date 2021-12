Nelson Mandela é enterrado em Qunu

O líder sul-africano Nelson Mandela foi enterrado em cerimônia em que compareceram 450 pessoas, após dez dias de sua morte, em 5 de dezembro, aos 95 anos. A TV local mostrou o caixão de Mandela no túmulo da família mas interrompeu a transmissão antes de que o caixão fosse baixado, à pedido da família do líder. O enterro aconteceu em uma região montanhosa de Qunu, onde Mandela cresceu e desejava permanecer após sua morte. No velório que antecedeu ao enterro, estiveram presentes mais de 4 mil pessoas.

O funeral do prêmio Nobel da paz e que permaneceu na prisão do regime do apartheid por 27 anos foi marcado por um mix de pompa militar e ritos tradicionais de seu clã Xhosa aba Thembu. Jatos militares e helicópteros sobrevoaram o túmulo da família onde ele foi enterrado.

