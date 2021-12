Negligência ajudou Bin Laden a ficar no Paquistão

O fundador da rede extremista Al-Qaeda, Osama bin Laden, morou despercebido durante quase nove anos no Paquistão por causa de uma mescla de negligência e incompetência em praticamente todos os níveis do governo do país, segundo relatório oficial obtido pela rede pan-árabe de televisão Al Jazeera.

O documento de 336 páginas foi redigido por uma comissão que investigou a operação secreta na qual um comando militar norte-americano entrou no Paquistão e executou Bin Laden em maio de 2011.

Autoridades paquistanesas recusaram-se a comentar, pelo menos por enquanto, o teor do documento obtido pela Al Jazeera.

Pelo fato de Bin Laden ter passado os últimos anos de sua vida morando a cerca de um quilômetro de uma academia militar paquistanesa, autoridades norte-americanas chegaram a especular que isso não teria sido possível sem a colaboração de autoridades locais.

Segundo o texto, apesar da "negligência e da incompetência" das autoridades locais, não foram encontradas provas de que altos funcionários paquistaneses, anteriores ou atuais, tenham ajudado Bin Laden a se esconder em Abotabad, ainda que a possibilidade não possa ser descartada.

Até hoje, pouco se sabe sobre a rede de apoio que ajudou Bin Laden a passar tantos anos escondido no Paquistão. Autoridades norte-americanas afirmam ter mantido a operação em segredo por temores de que líder da Al-Qaeda fosse avisado e conseguisse fugir. Fonte: Associated Press.

adblock ativo