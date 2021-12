Navio com mais de 400 a bordo naufraga na China

Um navio de passageiros com 458 pessoas naufragou durante a noite no rio Yangtzé, no sul da China, informou a agência estatal Xinhua. Doze pessoas foram resgatadas, de acordo com a agência.

Está em andamento uma operação de resgate. O barco seguia de Nanjing para a cidade de Chongqing, no sudoeste do país, quando naufragou por volta das 21h30 da noite de segunda-feira.

Entre os sobreviventes estava o capitão e o engenheiro chefe da embarcação, que foram detidos pela polícia. Uma investigação inicial mostrou que o barco não estava sobrecarregado e tinha coletes salva-vidas em quantidade suficiente, disse a Xinhua.

Dentro do barco estavam 406 passageiros, quatro funcionários de uma agência de turismo e 47 tripulantes. A maioria dos passageiros era idosa.

adblock ativo