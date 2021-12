Navio chinês detecta sinal no Oceano Índico, diz agência

A agência oficial de notícias da China Xinhua noticiou que um navio chinês detectou um sinal nas águas do Oceano Índico. A embarcação participa do esforço de buscas pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines.

A reportagem diz que um detector de sinais enviados por caixas pretas capturou um sinal de 37.5 hertz por segundo neste sábado por volta dos 25 graus de latitude sul e 101 graus de longitude leste. Segundo a agência chinesa, ainda não foi estabelecido se este sinal está relacionado de fato ao avião da Malaysia Airlines.

A agência do governo da Austrália que comanda as buscas não comentou a informação imediatamente. Fonte: Associated Press.

adblock ativo