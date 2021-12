Navegação é retomada no Canal de Suez após navio ser desencalhado

O navio que estava encalhado no Canal de Suez durante quase uma semana foi finalmente liberado nesta segunda-feira, 29. O navio começou a se movimentar para o norte depois de uma missão de resgate dramática para reabrir uma das principais artérias comerciais do mundo.

Rebocadores que participaram do resgate tocaram suas buzinas enquanto a proa do porta-contêineres Ever Given era solta da margem leste do canal, pouco depois das 14h (horário de Londres). A Leth Agencies, agente de trânsito no Canal de Suez, disse que a embarcação se movimentava para o norte, em direção ao Grande Lago Amargo, que faz parte do canal.

A companhia holandesa Boskalis, que fez o resgate do navio, tinha advertido que havia uma probabilidade de 70% de liberar o cargueiro nesta semana, depois que a proa da embarcação se movimentou durante a noite, advertindo que ainda estava muito encalhada.

Mas os esforços para soltar a proa do solo de argila pesada na tarde de segunda tiveram sucesso, potencialmente permitindo a rápida reabertura da via marítima ao tráfego.

O bloqueio criou um congestionamento de cerca de 370 navios nos dois lados do canal, por onde passam cerca de 12% do comércio global. Aproximadamente US$ 10 bilhões em produtos comerciais passam pelo canal todos os dias, segundo estimativa da Lloyd's List.

