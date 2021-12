Naufrágio na Turquia mata 58 imigrantes

Cinquenta e oito imigrantes ilegais morreram nesta quinta-feira, 6, no naufrágio da embarcação em que viajavam diante do litoral da Turquia.

"O número de vítimas agora é de 58", informou Ardahan Totuk, o vice-governador da província de Izmir (oeste), onde ocorreu o drama, segundo a agência de notícias Anatolia.

Os corpos de 43 pessoas foram resgatados e 15 outros foram encontrados pelos mergulhadores no fundo da embarcação.

Totuk indicou ainda que 46 pessoas foram resgatadas.

Segundo Tahsin Kurtbeyoglu, subprefeito de Menderes, distrito onde ocorreu o naufrágio, a maioria das vítimas é oriunda de países árabes.

Segundo o canal CNN-Turquia, a pequena embarcação transportava 102 pessoas e a maior parte dos clandestinos é do Iraque e da Síria, países em conflito que fizeram muitos refugiados se arriscar em países fronteiriços com a Turquia.

Ainda de acordo com a CNN-Turquia, a embarcação chocou-se com as rochas, poucos minutos depois de ter zarpado da pequena localidade turca de Ahmetbeyli com rumo desconhecido.

Os imigrantes ilegais tentam chegar até as ilhas gregas, para depois ir para a Europa Ocidental.

