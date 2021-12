Nasce o terceiro filho do Príncipe William e Kate Middleton

O terceiro filho do Príncipe William e da duquesa Kate Middleton é um menino. Pesando 3,830 kg, o novo príncipe, que ainda não teve o nome divulgado, passa bem, assim como a mãe.

Desde as 8h da manhã (horário local), jornalistas e moradores aguardam ansiosos na porta do hospital por notícias do novo herdeiro. Ainda não se sabe as informações sobre o tipo de parto de Kate, que deu à luz na manhã desta segunda-feira, 23.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

O nascimento foi às 11:01 da manhã (no horário oficial de Londres). A Rainha Elizabeth II, os príncipes Harry, Charles e Philip, além da duquesa da Cornualha, Camilla, foram informados do nascimento da criança e "estão felizes por recebê-la".

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

