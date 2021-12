Nasce o primogênito de Kate com o Príncipe William

Nasceu na tarde desta segunda-feira, 22, o primeiro filho de Kate Middleton com o Príncipe William. O bebê real nasceu no Hospital St. Mary's, chamada de Lindo Wing, mesmo local onde os príncipes William e Harry nasceram. O palácio confirmou que o bebê, do sexo masculino, nasceu às 16h24 (hora local, 12h24 no Brasil), pesando 3,7 kg. Kate deu à luz cercada por uma equipe de grandes especialistas, entre eles o atual ginecologista da rainha, Alan Farthing, e seu antecessor Marcus Setchell.

O nome do bebê ainda não foi anunciado. O novo herdeiro é o terceiro na linha sucessória do trono britânico, atrás do avô, Charles, e do pai, William.

