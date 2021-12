Nasce filha de Zuckerberg e ele quer doar ações do Facebook

O cofundador e diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira, 1º, o nascimento da primeira filha. A garota, que ganhou o nome de Max, é fruto do relacionamento dele com Priscilla Cha.

Emocionado, Mark disse que quer que a filha cresça em um mundo melhor. "Um mundo onde a nossa geração pode avançar e promover a igualdade - pela cura de doenças, personalizando a aprendizagem, aproveitando a energia limpa, conectando pessoas, construindo comunidades fortes, reduzindo a pobreza, proporcionando igualdade de direitos e espalhando compreensão entre as nações", disse.

Para ajudar a criar esse ambiente, Zuckerberg disse que vai doar, ao longo da vida, 99% de suas ações do Facebook para uma nova instituição de caridade, chamada Iniciativa Chan Zuckerber. Esses títulos são avaliados em US$ 45 bilhões (cerca de R$ 173 bi).

Ele afirmou estar empenhado "em fazer uma pequena parte para ajudar a criar este mundo para todas as crianças".

