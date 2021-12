Nasa fotografa iceberg em formato de tábua

A Nasa fotografou um iceberg em formato de tábua, que veio da plataforma de gelo Larsen C, na península Antártica. A agência americana publicou a foto no Twitter no último dia 17.

O formato e a superfície lisa indicam que o bloco de gelo foi recentemente escavado de outro maior. Alguns internautas levantaram até a possibilidade de ter sido uma obra alienígena.

A glaciologista da Nasa e da Universidade de Maryland Kelly Brunt disse ao portal Live Science que "o que torna esse [iceberg] um pouco incomum é que parece quase um quadrado".

