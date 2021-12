Nasa divulga "selfie" de robô em Marte

Em tempos de selfie, até o robô Curiosity entrou na moda e fez uma autoimagem em Marte. No close, divulgado pela Nasa nesta quinta-feira, 20, Curiosity aparece em cima de Buckskin, a sétima rocha alcançada durante a missão para colher amostras do Planeta Vermelho.

O robô usou um braço mecânico para fazer a selfie. O equipamento se move como um braço. Ele também usou a câmera chamada de Mali, que é utilizada para estudar grãos minerais em rochas. Outra função do equipamento é tirar fotos do robô e enviar para a Terra. As imagens são feitas em sequência e depois unidas, o que faz como que o braço mecânico não apareça, apenas sua sombra.

adblock ativo