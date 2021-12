Não há vacina porque ebola esteve historicamente na África

A diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, afirmou nesta segunda-feira (3) no Benin que o surto de ebola se tornou uma "aguda emergência sanitária" pela falta de infraestrutura médica na África Ocidental.

"Sem infraestrutura de saúde pública fundamental nenhum país é estável e nenhuma sociedade é segura", afirmou Chan, que participou da primeira jornada do 64º Encontro Regional para a África da OMS em Cotonou, capital do Benin.

Além disso, denunciou que apesar de se saber da existência do vírus do ebola há quase quatro décadas, não foi desenvolvida uma vacina porque a doença "historicamente esteve confinada a países africanos".

Em seu discurso, a diretora da organização afirmou que embora muitos países africanos estejam aproveitando seus recursos naturais para avançar no desenvolvimento, não deram atenção aos seus sistemas de saúde.

Segundo Chan, grande parte do crescimento dos países africanos se concentrou em setores como mineração e petróleo, que só favorecem as elites.

Para Chan, esta "agenda do desenvolvimento econômico" não ajudou a melhorar as condições de vida e de saúde nas zonas rurais, as mais afetadas pela epidemia do ebola.

Até agora o ebola matou quase cinco pessoas e infectou mais de 13 mil na África Ocidental desde o início do ano, segundo os últimos dados da OMS.

Os países mais atingidos foram Libéria, Serra Leoa e Guiné. A OMS se comprometeu na sexta-feira passada a fornecer para os três países equipamentos de proteção individual para os funcionários da área médicas pelos próximos seis meses.

