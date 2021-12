Najib Razak é acusado por escândalo bilionário de corrupção

O ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, compareceu à corte do país, em Kuala Lumpur, para ser formalmente acusado de ter participado de um caso de corrupção bilionário envolvendo o fundo do governo 1MDB.

Razak recebeu três acusações por violação criminal e uma outra por corrupção em um processo que está sendo liderado por advogado geral, Tommy Thomas. Ele alegou ser inocente em todas as acusações.

O ex-primeiro-ministro pediu por julgamento, enquanto ouvia as acusações dentro da corte suprema. Procuradores pediram para que a fiança fosse definida em US$ 1 milhão, mas o juiz definiu o valor de US$ 250 mil em dinheiro, e ordenou Najib a entregar seus dois passaportes diplomáticos.

A corte ainda autorizou uma suspensão temporária de comentários sobre o caso na imprensa, após pedido feito pelos advogados de Najib, com exceção do que foi apresentado na corte. O advogado geral afirmou que a equipe de Najib foi contrária à decisão e entrariam com uma resposta formal.

Desvios milionários

Najib é acusado de ter transferido cerca de US$ 10 milhões para a sua conta pessoal, entre março de 2011 e março de 2015, de um fundo do governo. Cada uma das acusações pode condenar o ex-primeiro-ministro a 20 anos de prisão. Ser chicoteado também seria uma punição nesse caso, mas ele seria poupado devido a sua idade, 64. As acusações também incluem multa, que deve ser ao menos cinco vezes o valor dos fundos analisados.

As acusações, que incluem um período maior que três anos, incluem a participação de Najib enquanto ocupava diferentes cargos no governo. Entre eles, o de primeiro-ministro do país e também de ministro da Economia.

Na primeira acusação, Najib é acusado de violação criminal de confiança em relação ao desaparecimento de US$ 6,7 milhões. Os documentos de acusação da corte também apontam para o banco AmIslamic, onde Najib tem conta e para onde os fundos teriam sido transferidos.

O antigo líder do país foi preso na terça-feira, 3, em sua casa. Após ter passado a noite na comissão anticorrupção, Najib chegou na manhã de ontem à corte de Kuala Lumpur. Multidões estavam em frente ao local para presenciar a chegada dele. Alguns membros de seu partido também ecoavam canções e seguravam placas de solidariedade.

Após a sessão de ontem, cenas de caos foram vistas no local, pouco antes do pronunciamento feito pelo advogado geral. Após a retirada de manifestantes da área, Thomas fez seu pronunciamento fortemente protegido pela polícia.

Najib foi para casa nesta quarta, 4, após ter pago a fiança, mas afirmou que é inocente e espera por um julgamento justo. “Eu acredito em minha inocência e essa é a melhor chance que tenho para limpar meu nome após todas as acusações feitas contra mim. Eu servi o país e o povo por 42 anos. Se esse é o preço que preciso pagar, estou disposto”.

