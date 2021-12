Na 1ª celebração do ano, Francisco pede fim da indiferença

Na primeira celebração de 2016, o papa Francisco pediu o fim da indiferença na humanidade e lembrou que esta sexta-feira, 1°, é o Dia Mundial da Paz. Segundo Francisco, apenas a misericórdia - tema do Jubileu católico - pode "regenerar" o homem para que "ele vença a indiferença que impede a solidariedade e que saia da falsa neutralidade que cria obstáculos que impedem a partilha".

Durante a homilia, Francisco retomou um dos temas de que mais falou em 2015 e ressaltou que "as múltiplas formas de injustiça e de violência ferem cotidianamente a humanidade".

"Às vezes, nos perguntamos: como é possível que perdure a opressão sobre o homem? Que a arrogância continue a humilhar os mais fracos, deixando-os às margens mais abandonadas do nosso mundo? Até quando a maldade humana semeará sobre a terra a violência e o ódio, provocando vítimas inocentes?", refletiu o líder católico.

Ao falar sobre imigrantes, o papa questionou: "Como pode haver plenitude em um tempo em que se coloca, diante de nossos olhos, multidões de homens, mulheres e crianças que fogem da guerra, da fome, da perseguição, dispostos a arriscar a sua vida para ver respeitados os seus direitos fundamentais?"

Segundo Francisco, "um rio de miséria, alimentado pelo pecado, parece contradizer a plenitude do tempo idealizada por Cristo". No entanto, nas palavras do papa, "esse rio nada pode contra o oceano de misericórdia que inunda o nosso mundo".

Francisco lembrou o Dia Mundial da Paz e destacou a importância de desejar o bem para os outros durante o primeiro dia de um novo ano.

"No início do ano, é bonito trocar saudações. Renovamos assim de um para outro o desejo de que aquele que começa seja um pouco melhor. No fundo, é um sinal de esperança que nos anima e nos convida a acreditar na vida. Mas, sabemos que, com o ano novo, não mudará tudo e muitos problemas de ontem permanecerão amanhã", disse o líder católico, pedindo para que os fiéis acreditem em Deus como forma de mudar o futuro.

"O Pai é um apaixonado pelo homem que não se cansa jamais de recomeçar conosco para nos renovar. Mas Ele não promete mudanças mágicas porque Ele não usa uma varinha mágica. Ele ama mudar a realidade por dentro, com paciência e amor. Pede para entrar na nossa vida com delicadeza, como a chuva na terra, para criar frutos. E sempre nos espera com tenacidade", concluiu.

Na tarde desta sexta-feira, o papa abrirá a Porta Santa da Basílica de Santa Maggiore, em mais uma etapa do Ano Santo Extraordinário.

