Museu do Louvre é fechado por causa de coronavírus

O museu do Louvre em Paris está fechado nesta segunda-feira, 2, até novo aviso, depois que seus funcionários, preocupados com a epidemia de coronavírus, exercitaram pelo segundo dia consecutivo o direito de não comparecer ao trabalho.

Os trabalhadores do museu mais visitado do mundo, que recebeu 9,6 milhões de visitantes em 2019, votaram por unanimidade em assembleia geral para exercer esse direito, disse à AFP Christian Galani, funcionário do Louvre e representante do sindicato.

No domingo, 1, o museu ficou fechado durante todo o dia por causa do "perigo sério e iminente" para a "vida ou saúde" dos funcionários. A França também anunciou no sábado, 29, o cancelamento de todos os eventos com mais de 5 mil pessoas em locais fechados.

O país se tornou um novo foco de contaminação do novo coronavírus na Europa, com 130 casos confirmados e duas mortes desde o final de janeiro.

